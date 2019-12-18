«Мощь США и НАТО быстро растет». Военный эксперт назвал варианты начала войны

Гонка вооружений очень часто заканчивается войной, так что современное положение действительно указывает на возможность подготовки к вооруженному конфликту. Такое мнение «360» выразил историк, военный эксперт Борис Юлин.

Это очень вероятно. Гонка вооружений часто заканчивается войной. Нарастающие противоречия, связанные с интересами сторон-участников конфликта. Например, Российская Федерация и США, их интересы пересекаются и в Сирии, и в Африке. Сейчас об этом уже напрямую заявляется. Военная мощь США и блока НАТО довольно быстро растет, то есть вероятность войны становится все больше. Обычно так войны серьезные и начинались Борис Юлин.

По мнению военного эксперта, для начала войны существуют сотни вариантов. Например, нарастание локального конфликта, который может быть спровоцирован через Прибалтику, Украину, Грузию или Азербайджан. Боевые столкновения, считает Юлин, из-за усиления давления на российские силы, которые присутствуют в Африке и Сирии. Другой вариант — превентивный удар по территории России.

«Ядерное оружие — это момент сдерживания. Но если это будет идти через ряд локальных конфликтов, ядерное оружие возможности применить просто не будет. Потому что при локальных конфликтах любое применение ядерного оружия будет восприниматься как военное преступление с очень тяжелыми последствиями от ООН», — заметил Юлин.

По его мнению, российская промышленность сейчас не готова к военному конфликту. Для наращивания военной мощи, считает Юлин, нужно провести индустриализацию.

Еще одной проблемой эксперт назвал отсутствие союзников. Юлин выразил мнение, что в случае конфликта на одной стороне с Россией окажется только Белоруссия, тогда как блок НАТО объединяет большое количество стран, суммарная военная мощь которых превосходит российскую в несколько раз.

«Люди уже очень плохо помнят, что такое Вторая мировая война и к каким она привела жертвам. Прошло 75 лет. Выросло уже третье поколение, которое не знает такой глобальной войны», — заключил Юлин.

Так военный эксперт прокомментировал слова начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова о том, что сценарии военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному конфликту.