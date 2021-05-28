Военный эксперт назвал «прорывным» ракетный комплекс С-500

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что у зенитно-ракетного комплекса С-500 нет аналогов в мире, написало ИА НСН.

Комплекс поступит на вооружение российской армии в ближайшее время. В Штатах это оружие уже назвали «убийцей американских стелсов». Сивков отметил, что такая оценка С-500 неслучайна.

«Этот зенитно-ракетный комплекс действительно прорывной. Во-первых, известны данные стрельбы — 600 километров по аэродинамическим целям. Таких комплексов в мире больше не существует — они за горизонт бьют, это естественно», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что комплекс обладает качествами ведения борьбы с аэробаллистическими целями и способен поразить цель в ближнем космосе. По словам Сивкова, в США нет такой наземной системы, которая имела бы похожие характеристики.