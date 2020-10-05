Военный эксперт назвал «примитивными» слова о неэффективности танковых войск

«Это очень примитивный взгляд на войну, потому что танк не может и не должен воевать в одиночестве. Даже три танка не представляют серьезной угрозы без поддержки», — заметил эксперт.

По его словам, они должны воевать комплексно, вместе с вертолетами, беспилотниками и мотострелками, поскольку сам по себе танк в обзоре очень ограничен и не может полностью оценивать картину боя вокруг. Таким образом, по мнению Литовкина, слова о «неэффективности» танковых формирований необъективны.

«Без поддержки даже мощные танки становятся просто добычей для любого опытного гранатометчика или оператора беспилотника», — добавил специалист.