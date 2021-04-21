Военный эксперт назвал преимущества ракеты «Циркон»

Военный эксперт Алексей Леонков оценил преимущества ракеты «Циркон». Об этом сообщил RT.

По его словам, ее установка на боевое дежурство «приведет к тому, что эшелонированная оборона наших береговых рубежей вдоль всей нашей морской и океанской границы будет отодвинута на расстояние порядка двух тысяч километров».

«Данный вид вооружения будет ставиться на все современные корабли, подводные лодки, в том числе и атомные, и дизельные», — пояснил Леонков.

Также военный эксперт Олег Пономаренко прокомментировал материал зарубежных журналистов, в котором говорится, что российские противокорабельные ракеты «Циркон» представляют для авианосцев США большую угрозу.

«Качественное повышение характеристик, в данном случае скорость подлета к цели, ставит новые требования перед системами противовоздушной обороны (ПВО) противника», — заметил специалист.

Он напомнил, что предыдущие поколения ПВО, которые установлены на американских судах, ориентированы на противодействие ожидаемым или уже существующим ракетам. По словам Пономаренко, возможности противоракетных комплексов всегда ограничены.