facebook_pixel
    21 апреля 2021, 16:59

    Военный эксперт назвал преимущества ракеты «Циркон»

    Дарья Морозова

    Военный эксперт Алексей Леонков оценил преимущества ракеты «Циркон». Об этом сообщил RT.

    Военный эксперт назвал преимущества ракеты «Циркон»

    По его словам, ее установка на боевое дежурство «приведет к тому, что эшелонированная оборона наших береговых рубежей вдоль всей нашей морской и океанской границы будет отодвинута на расстояние порядка двух тысяч километров».

    «Данный вид вооружения будет ставиться на все современные корабли, подводные лодки, в том числе и атомные, и дизельные», — пояснил Леонков.

    Также военный эксперт Олег Пономаренко прокомментировал материал зарубежных журналистов, в котором говорится, что российские противокорабельные ракеты «Циркон» представляют для авианосцев США большую угрозу.

    «Качественное повышение характеристик, в данном случае скорость подлета к цели, ставит новые требования перед системами противовоздушной обороны (ПВО) противника», — заметил специалист.

    Он напомнил, что предыдущие поколения ПВО, которые установлены на американских судах, ориентированы на противодействие ожидаемым или уже существующим ракетам. По словам Пономаренко, возможности противоракетных комплексов всегда ограничены.