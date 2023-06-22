Армия 22 июня 2023, 16:27 Военный эксперт Литовкин заявил, что замена «Калибров» на гиперзвуковые «Цирконы» изменит флот России

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Оснащение новых фрегатов и корветов гиперзвуковыми «Цирконами» выведет российский флот на качественно новый уровень. Таким мнением поделился с РИА ФАН военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, большинство судом ВМФ не потребует переработки, потому что оснащены универсальными шахтами для орудий. Другими словами, «Цирконы» спокойно встанут на место «Калибров», которыми сейчас стоят на большинстве кораблей.

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«Этим и объясняются заверения в том, что вскоре на всех фрегатах и корветах будут стоять на вооружении „Цирконы“. Это современное и высокоэффективное оружие, доказавшее вложенные в его создание силы, и я думаю, что после оснащения им наш флот превратится в еще более грозную силу», — отметил военный эксперт.

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