Военный эксперт Литовкин заявил, что Т-72 из Польши не попадут на Украину

Польские танки Т-72 различных модификаций не смогут попасть на территорию Украины в полном составе, так как большую часть разрушит российская армия. Таким мнением поделился военный эксперт Виктор Литовкин. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист подчеркнул, что при попаданиит танков на территорию Украины они станут законной целью для ВС РФ. По его словам, сейчас отечественная армия сейчас контролирует автомобильные и железные дороги страны.

«Если мы увидим, что танки едут на Украину, то наши ракеты достанут их — „Искандеры“, „Кинжалы“, „Калибры“, ракеты „воздух-земля“ и не факт, что ВСУ эти танки помогут», — заметил Литовкин.