Армия 22 июня 2023, 18:48 Военный эксперт Литовкин назвал увеличенную дальность полета достоинством ракетного комплекса «Сармат»

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Одной из главных достоинств российского стратегического ракетного комплекса «Сармат» является увеличенная дальность полета. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин «Пятому каналу».

По его словам, предшественник «Воевода» мог лететь на 12 тысяч километров, тогда как новые ракеты «Сармат» могут преодолеть 16 тысяч километров.

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Также достоинством комплекса является то, что его ракеты могут нести к цели более десяти боеголовок. Как сообщила «Общественная служба новостей», «Сармат» также может менять курс и при этом все равно достигать изначально выбранной цели.