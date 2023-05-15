Армия 15 мая 2023, 13:42 Военный эксперт Леонков рассказал, что ЗРК «Птицелов» может обеспечивать прикрытие бойцов ВДВ круглые сутки

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Госкорпорация «Ростех» завершила разработку нового зенитно-ракетного комплекса «Птицелов», предназначенного для нужд ВДВ. О его преимуществах радиостанции Sputnik рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что в основу «Птицелова» лег известный ракетный комплекс «Сосна-Р 9М340». Дальность нового ЗРК увеличили в 2,5 раза по сравнению с переносными машинами: он способен поражать цели на расстоянии 10 километров. Кроме того, он стреляет на высоту пяти километров, тогда как ПЗРК — только на три.

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«Площадь покрытия ЗРК „Птицелов“ составляет порядка 100 квадратных километров. То есть эти комплексы могут обеспечить 24-часовое прикрытие подразделений ВДВ, выполняющих ту или иную боевую задачу», — заключил Алексей Леонков.

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