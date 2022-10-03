Военный эксперт Кошкин рассказал об уникальности российского подводного беспилотника «Посейдон» | 360°

Армия 03 октября 2022, 18:35 Поделиться Telegram

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Viber Военный эксперт Кошкин рассказал об уникальности российского подводного беспилотника «Посейдон»

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В последнем докладе разведки НАТО говорилось о передвижениях российской подводной лодки «Белгород», снабженной ядерными суперторпедами «Посейдон». Западные СМИ допускают, что что целью подлодки может стать испытание нового оружия. В разговоре с Общественной службой новостей военный эксперт и политолог Андрей Кошкин рассказал, в чем особенность «Посейдона».

Он подчеркнул, что российский подводный беспилотник не имеет аналогов в других странах. Этого оружия больше всего боятся в США и оно является главным сдерживающим фактором.

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«Они его называют оружием апокалипсиса, оружием судного дня. Они знают все технические характеристики, что где-то на глубине километра идет снаряд со скоростью 200 километров в час и несет более сотни килотонн. Радиоактивное цунами в состоянии снести Нью-Йорк и прочие прибрежные города. Подлодка может их заложить просто в спящем состоянии, они могут находиться очень долго. А потом мгновенно их активизировать и ничто их уже не остановит», — рассказал эксперт.

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