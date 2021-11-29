Военный эксперт Коновалов объяснил важность испытаний «Циркона» в Белом море

Российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» в очередной раз успешно испытали в Белом море. Военный эксперт Иван Коновалов для сайта телеканала «Звезда» объяснил, чем важна эта ракета.

«Циркон» является уникальным боеприпасом, аналогов которому нет во всем мире. Это дает России преимущество перед другими странами.

«Для США и их союзников наступает момент истины, когда нужно предъявить что-то подобное, а у них такого нет. Любые вооружения являются прежде всего средством обороны, наша страна нападать ни на кого не собирается. Однако наличие подобного вооружения должно учитываться в планах потенциального противника, так как ему нужно что-то противопоставить», — пояснил Коновалов.