Военный эксперт Кнутов рассказал об особенностях ЗРПК «Панцирь-С1М»

Модернизированный ЗРПК «Панцирь-С1М» станет одним из ключевых российских орудий для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщили в Ростехе. В разговоре с «ПолитЭкспертом» военный историк Юрий Кнутов рассказал, в чем заключается особенность этого комплекса.

Главное отличие «Панцирь-С1М» от других ЗРК заключается в том, что это именно ракетно-пушечный комплекс, а не просто ракетный, сказал Кнутов.

«Радиолокационная станция в новом „Панцире“ обладает увеличенной чувствительностью. Она способна обнаруживать цели с очень маленькой отражающей поверхностью. Кроме того, вооружение, которое имеет ЗРПК, — больше управляемый снаряд, чем ракета. Он летит по инерции и управляется командами, которые поступают с боевой машины. За счет этого ракеты очень дешевые. Если Россия использует две, три, пять ракет против одного дрона-камикадзе и даже собьет Bayraktar, то все равно будет в выигрыше, потому что в денежном отношении почти ничего не потеряет. Это преимущество колоссальное, эффективность „Панциря“ выделяется в лучшую сторону по сравнению с другими комплексами, предназначенными для борьбы с БПЛА», — пояснил эксперт.