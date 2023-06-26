Армия 26 июня 2023, 14:30 Военный эксперт Кнутов: применение гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине вызвало настороженность у европейских стран

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Американские зенитные ракетные комплексы Patriot проявили неэффективность при попытках перехвата российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине. Это вызвало настороженность у европейских стран, сообщил военный эксперт Юрий Кнутов в эфире радиостанции Sputnik.

Теперь в планах Европы — разработать эффективную систему перехвата гиперзвуковых ракет за три года. По словам эксперта, применение ракет «Кинжал» на Украине показало, что они могут представлять реальную угрозу.

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Кнутов также отметил, что добиться хороших результатов у европейских производителей вряд ли получится в такие короткие сроки.