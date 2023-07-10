Армия 10 июля 2023, 17:07 Военный эксперт Кнутов: подводный комплекс «Посейдон» способен доставить ядерную боевую часть в любую точку мира

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Российский беспилотный подводный аппарат «Посейдон», оснащенный ядерной энергоустановкой, может доставлять ядерную боевую часть практически в любую точку мира. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов «Общественной Службе Новостей».

По его словам, скорость выпущенной комплексом торпеды достигает 200 километров в час. Она будет идти на большой глубине, на которой сонары противника не смогут обнаружить снаряд.

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Кнутов отметил, что ядерный комплекс «Посейдон» может быть использован для уничтожения авианосных ударных групп и в случае реальной угрозы государству.