18 июля 2023, 17:59
Военный эксперт Калмыков заявил, что британцы изучают броню и двигатели российских танков
Британский адмирал Тони Радакин заявил, что они изучают российские танки в специальных лабораториях. Как прокомментировал это заявление эксперт Бюро военно-политического анализа, подполковник в запасе Павел Калмыков, такой интерес связан с превосходством нашей техники, сообщила радиостанция Sputnik.
Он подчеркнул, что, в первую очередь, англичане интересуются броней российских танков. Кроме того, они изучают двигатели. Причина кроется в том, что российская техника превосходит зарубежную. В частности, английскую. Эксперт добавил, что российские танки могут считаться лучшими в мире.
Оружие
Реклама
Реклама