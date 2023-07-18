Армия 18 июля 2023, 17:59 Военный эксперт Калмыков заявил, что британцы изучают броню и двигатели российских танков

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Британский адмирал Тони Радакин заявил, что они изучают российские танки в специальных лабораториях. Как прокомментировал это заявление эксперт Бюро военно-политического анализа, подполковник в запасе Павел Калмыков, такой интерес связан с превосходством нашей техники, сообщила радиостанция Sputnik.

Он подчеркнул, что, в первую очередь, англичане интересуются броней российских танков. Кроме того, они изучают двигатели. Причина кроется в том, что российская техника превосходит зарубежную. В частности, английскую. Эксперт добавил, что российские танки могут считаться лучшими в мире.

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