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    20 мая 2022, 18:37

    Военный эксперт Юлин прокомментировал идею о повышении предельного возраста контрактников

    Полина Гребенщикова

    Если повысить или вовсе убрать предельный возраст для контрактников, в контрактную армию пойдут больше людей, однако многие из них не будут профессионалами. Об этом Lenta.ru сказал военный эксперт, публицист Борис Юлин.

    Отменить предел по возрасту для первого контракта ранее предложили в Госдуме. Сейчас в качестве предельного возраста для заключения первого контракта установлена планка в 40 лет для россиян и в 30 лет для иностранцев.

    «Идти туда будут не специалисты, а безработные, которые, может быть, и специалисты, но вероятность этого не особо высока», — считает Юлин.

    По его словам, чтобы обеспечить контрактную армию специалистами, нужно развивать систему обучения в военных академиях и училищах.