Военный эксперт Юлин прокомментировал идею о повышении предельного возраста контрактников

Если повысить или вовсе убрать предельный возраст для контрактников, в контрактную армию пойдут больше людей, однако многие из них не будут профессионалами. Об этом Lenta.ru сказал военный эксперт, публицист Борис Юлин.

Отменить предел по возрасту для первого контракта ранее предложили в Госдуме. Сейчас в качестве предельного возраста для заключения первого контракта установлена планка в 40 лет для россиян и в 30 лет для иностранцев.

«Идти туда будут не специалисты, а безработные, которые, может быть, и специалисты, но вероятность этого не особо высока», — считает Юлин.

По его словам, чтобы обеспечить контрактную армию специалистами, нужно развивать систему обучения в военных академиях и училищах.