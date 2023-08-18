18 августа 2023, 15:05
Военный эксперт Евсеев назвал очевидным одобрение США передачи Украине истребителей F-16
Руководство США одобрило передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Такое решение является очевидным, сообщил военный эксперт Владимир Евсеев в эфире радио Sputnik.
По словам специалиста, американские власти просто тянули время, пока шел процесс согласования.
Реклама
Евсеев отметил, что при получении американских истребителей украинская армия столкнется с целым рядом проблем из-за необходимости постоянного перебазирования, из-за чего повысится вероятность различных аварий.
США
Реклама
Реклама