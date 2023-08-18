Армия 18 августа 2023, 15:05 Военный эксперт Евсеев назвал очевидным одобрение США передачи Украине истребителей F-16

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Руководство США одобрило передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Такое решение является очевидным, сообщил военный эксперт Владимир Евсеев в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, американские власти просто тянули время, пока шел процесс согласования.

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Евсеев отметил, что при получении американских истребителей украинская армия столкнется с целым рядом проблем из-за необходимости постоянного перебазирования, из-за чего повысится вероятность различных аварий.