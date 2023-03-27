27 марта 2023, 15:59
Военный эксперт Дандыкин рассказал о перспективах нового российского дрона «Ежик»
Новый российский наземный дрон «Ежик», способный уничтожать бронированную технику, сможет преодолевать антидроновую защиту противника. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.
По словам эксперта, в настоящее время эффективность роботизированной платформы пока еще дорабатывается — она будет зависеть от емкости аккумулятора, дальности применения и взрывчатого вещества.
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Дандыкин отметил, что стране необходимо большое количество разнообразных дронов.
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