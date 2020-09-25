Военный атташе Франции поблагодарил за приглашение на учения «Кавказ-2020»

«Вы понимаете, для нас очень интересно быть здесь на полигоне и видеть, как все это работает: стрельбы, маневры и так далее», — отметил Мартин.

По данным издания, Россия пригласила на стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» военнослужащих из нескольких стран, в частности из Пакистана, Мьянмы, Китая и Белоруссии. Отмечается, что финальный этап учений состоялся сегодня на полигоне Капустин Яр.