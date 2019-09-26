Военный аналитик: у России есть способ разглядеть американские самолеты-невидимки

Они покорили мир. 5 самых интересных новинок, представленных на МАКС-2019 Подробнее

Речь идет о радиолокационной станции «Барьер-Е», разработкой которого занималось одно из подразделений концерна «Алмаз-Антей». Впервые ее показали на авиасалоне МАКС-2007. Однако сейчас ее нет в каталогах производителя.

В отличие от зарубежных аналогов российская разработка является бистатической. Ее приемник и передатчик находятся в разных местах, за счет чего она становится гораздо мощнее. Отмечается, что РЛС способна отслеживать не только самолеты, созданные по технологии «стелс», но также и дельтапланы с ракетами.