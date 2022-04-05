Военный аналитик Сивков рассказал об особенностях кинетического оружия

Оружие направленной энергии, кинетическое оружие и роботизированные комплексы сейчас разрабатывается в России. Военный аналитик Константин Сивков рассказал Общественной службе новостей о преимуществах такого оружия.

«Речь идет об оружии направленной энергии: лазерное оружие, пучковое оружие. Кинетическое оружие — это высокоэнегетические системы, типа электропушек. Например, у обычных пушек ограничение скорости вылета снаряда составляет в пределах 2-2,5 тысячи метров. А кинетическая пушка поможет развить до огромных скоростей. Это оружие будущего, которое только разрабатывается и появится на вооружении армии не раньше, чем через 10 лет», — рассказал Сивков.

По его словам, у других стран есть только лазерное оружие, разработки, ведущиеся в России — уникальны. Речь идет о принципиально новом оружии будущего, подчеркнул эксперт.