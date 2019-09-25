Военный аналитик перечислил пятерку самых опасных военных самолетов России

По данным информагентства, речь идет о таких самолетах, как МиГ-29 (наименование НАТО «Фулькрум»), Су-27 (наименование НАТО «Фланкер»), Су-35, «ПАК ФА» и Ту-160.

Готтесман заметил, что Россия продемонстрировала готовность продавать свои самолеты как крупным государствам, так и небольшим странам, которых сторонятся Европа и Вашингтон.

Так как у многих нет потребности приобретать самые передовые технологии, которые есть у Запада, российские самолеты все больше и больше привлекают внимание за счет более доступных цен. Таким образом воздушные суда советского и российского образца стали основой многих мировых ВВС.