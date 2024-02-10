Армия 10 февраля 2024, 08:27 Военный аналитик отметил снижение роли танков на поле боя Главред «Арсенала Отечества» Мураховский: танки теряют роль на поле боя IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/globallookpress

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Современные танки теряют роль на поле боя и должны быть существенно доработаны для сохранения своих основных функций. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, сославшись на анализ опыта боевых действий в зоне СВО.

Он рассудил, что танк должен поражать противника прямой наводкой и ударом, сохраняя при этом боеспособность под действием основных средств поражения противника.

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«В то же время опыт СВО показывает, что сегодня основной танк в боевых действиях все больше превращается в „повозку для пушки“ и выполняет артиллерийские задачи, в том числе с закрытых позиций», — отметил Мураховский.

Он добавил, что танки стали нередко использовать поодиночке, в рамках отдельных боевых стычек. По словам военного эксперта, остро стоит вопрос защиты танков от беспилотников, FPV-дронов и барражирующих боеприпасов, мин. Собеседник агентства предложил оснащать танки активными системами подавления дронов и комплексами пассивной защиты от беспилотников, а также минными трапами. Кроме того, надо совершенствовать тактику применения таких машин в составе подразделений.

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