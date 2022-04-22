Военные ВС РФ помогли жителям сел под Харьковом доставкой еды и лекарств

Российские военные помогают жителям сел под Харьковом вернуться к мирной жизни. Патрулирование освобожденной территории показало Минобороны России, сообщили «Известия».

Доставку продуктов и лекарств, оказание первой помощи и подвоз к медицинским учреждениям взяли на себя солдаты. На видео показана колонна военной техники, от танков до автомобилей и вертолетов, которые объезжают сельскую местность.

Жители радостно машут проезжающим мимо российским танкистам и осеняют их крестным знамением. Военные не только следят за порядком, но и помогают им — на видео один из солдат разнес по домам небольшие коробки, похожие на сухпайки.

В начале апреля российские врачи спасли мужчину, который прикрыл собой детей во время артобстрела украинскими националистами Изюма. Он получил многочисленные ранения в живот, грудь и конечности. Операцию провели в полевом госпитале.