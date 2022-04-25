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    25 апреля 2022, 07:19

    Военные врачи развернули в Волновахе на юго-западе ДНР современную операционную

    Военные врачи развернули в Волновахе на юго-западе ДНР современную операционную

    Екатерина Виславская

    Российские военные врачи развернули в Волновахе на юго-западе ДНР операционную на два стола. Она позволяет хирургам работать с двумя пациентами одновременно, не опасаясь обстрелов, рассказал телеканал «Звезда».

    Военные врачи развернули в Волновахе на юго-западе ДНР современную операционную

    «Особенностью подобных боевых действий являются миновзрывные ранения, которые характеризуются тем, что повреждаются одновременно несколько областей тела, сочетанными ранениями головы, груди, брюшной полости и конечностей», — рассказал один из докторов.

    Операционная оборудована кардиомонитором, аппаратом искусственной вентиляции легких и другими приборами. Условия в ней приближены к стационарным. Реанимационная палатка представляет собой надувной модуль. Его поставили прямо внутри капитального здания, чтобы защититься от артобстрелов.

    На минувшей неделе стало известно, что еще в марте украинские военные атаковали российский полевой госпиталь. Они обстреляли врачей и пациентов двумя ракетами «Точка-У» — позднее снаряды показали на видео. Хирурги были ранены, но продолжили работу.