Военные врачи развернули в Волновахе на юго-западе ДНР современную операционную

Российские военные врачи развернули в Волновахе на юго-западе ДНР операционную на два стола. Она позволяет хирургам работать с двумя пациентами одновременно, не опасаясь обстрелов, рассказал телеканал «Звезда».

«Особенностью подобных боевых действий являются миновзрывные ранения, которые характеризуются тем, что повреждаются одновременно несколько областей тела, сочетанными ранениями головы, груди, брюшной полости и конечностей», — рассказал один из докторов.

Операционная оборудована кардиомонитором, аппаратом искусственной вентиляции легких и другими приборами. Условия в ней приближены к стационарным. Реанимационная палатка представляет собой надувной модуль. Его поставили прямо внутри капитального здания, чтобы защититься от артобстрелов.

На минувшей неделе стало известно, что еще в марте украинские военные атаковали российский полевой госпиталь. Они обстреляли врачей и пациентов двумя ракетами «Точка-У» — позднее снаряды показали на видео. Хирурги были ранены, но продолжили работу.