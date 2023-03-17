17 марта 2023, 07:17
Военные впервые показали выезд на новом многоцелевом бронеавтомобиле «Тайфун-ВДВ»
Минобороны показало первые кадры применения многоцелевого бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ»
Российские десантники взяли на вооружение многоцелевой бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ». Минобороны показало боевой выезд на уничтожение взводного опорного пункта Вооруженных сил Украины.
Объект противника разведывательная группа ВДВ заметила при помощи беспилотника и вычислила его координаты. Штурмовой отряд ульяновских десантников на многоцелевых бронеавтомобилях «Тайфун-ВДВ» выдвинулся к месту, чтобы захватить и уничтожить взводный опорный пункт ВСУ.
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Десантники подъехали к нему на минимальное расстояние и обстреляли из автоматической пушки калибром 30 миллиметров. Сначала они подавили огневые точки, затем передали эстафету штурмовому отряду — бойцы высадились из бронеавтомобиля и окончательно уничтожили опорный пункт.
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«Тайфун-ВДВ» — единственный в мире бронеавтомобиль класса MRAP, способный десантироваться парашютным способом, сообщили в Рособоронэкспорте. Его создали для перевозки военных, грузов, монтажа систем и вооружений. Армия получила первую партию новейшей техники в 2021 году.
Минобороны РФ
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