Военные в Астрахани отработали массированные удары «Искандерами». Видео

Во время операции экипаж ракетного комплекса «Искандер» отработал нормативы по переводу комплекса из походного положения в боевое. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

Пуски выполнялись «по критически важным объектам условного противника». Это происходило при поддержке реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».

Беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» в режиме реального времени собирали информацию о нахождении условного противника. Эти данные использовались для наведения «Искандеров». Минобороны уточнило, что находившиеся на расстоянии 90 километров условные цели удалось поразить с высокой точностью.

Учения проходили во время оперативно-специального сбора. Им руководил начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.