Военные учения Турции и США прошли в Средиземном море

Уточняется, что мероприятие было проведено в Центральном и Восточном Средиземноморье. В нем приняли участие американский авианосец Eisenhower и фрегат Kemalreis от Турции, информирует сайт RT.

Ранее сообщалось, что сторожевой корабль Черноморского флота «Адмирал Макаров» провел в Средиземном море учения по противовоздушной обороне. Фрегат выполняет задачи в составе постоянной группировки ВМФ РФ на этой территории с июня нынешнего года.