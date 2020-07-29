Военные учения Турции и США прошли в Средиземном море
Военные учения Турции и США прошли в Средиземном море во вторник, 28 июля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу турецкого Минобороны.
Уточняется, что мероприятие было проведено в Центральном и Восточном Средиземноморье. В нем приняли участие американский авианосец Eisenhower и фрегат Kemalreis от Турции, информирует сайт RT.
Ранее сообщалось, что сторожевой корабль Черноморского флота «Адмирал Макаров» провел в Средиземном море учения по противовоздушной обороне. Фрегат выполняет задачи в составе постоянной группировки ВМФ РФ на этой территории с июня нынешнего года.