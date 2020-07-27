Военные учения стартовали в Закавказье и на Северном Кавказе

По данным информагентства, военные маневры проходят в Чечне, Северной Осетии, Дагестане и на военных базах ЮВО в Южной Осетии и Абхазии в рамках подготовки к масштабным учениям «Кавказ-2020».

«Батальонные тактические группы мотострелковых, танковых и артиллерийских воинских частей совершили марши комбинированным способом на общевойсковые полигоны, где выполнят учебные задачи с проведением боевых стрельб», — цитирует пресс-службу газета «Взгляд».