Военные учения стартовали в Закавказье и на Северном Кавказе
На территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья начались двусторонние батальонные тактические учения с участием более пяти тысяч военнослужащих Южного военного округа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
По данным информагентства, военные маневры проходят в Чечне, Северной Осетии, Дагестане и на военных базах ЮВО в Южной Осетии и Абхазии в рамках подготовки к масштабным учениям «Кавказ-2020».
«Батальонные тактические группы мотострелковых, танковых и артиллерийских воинских частей совершили марши комбинированным способом на общевойсковые полигоны, где выполнят учебные задачи с проведением боевых стрельб», — цитирует пресс-службу газета «Взгляд».