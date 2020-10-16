Военные учения стартовали в Каспийском море

Более 400 военных примут участие в учениях, которые стартовали 16 октября в Каспийском море. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Учение пройдет в центральной части Каспийского моря севернее полуострова Апшерон. Всего в морских маневрах будут задействованы шесть кораблей, семь самолетов и более 400 военнослужащих», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

В военном ведомстве рассказали, что мероприятия не повлияют на экономическую деятельность прикаспийских стран: Казахстана, Туркмении, Ирана и Азербайджана.

Во время учений российские корабли и авиация проведут ракетные стрельбы по воздушным и морским целям. По данным РИА «Новости», в учениях задействованы ракетные корабли «Дагестан», «Татарстан», «Углич» и «Великий Устюг».

Среди отрабатываемых задач развертывание сил обеспечения, охрана и оборона морских объектов, уничтожение условных противников в районе этих объектов.