Военные учения России и Египта стартовали в Средиземном море

Учения военно-морских сил Египта и Черноморского флота России стартовали в Средиземном море. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Учения «Мост дружбы-2021» на воде продлятся на протяжении трех дней. Среди российских кораблей в действиях участвуют «Дмитрий Рогачев» и фрегат «Адмирал Григорович». На борту последнего располагаются Ка-27ПС.

Египетский морфлот представлен двумя корветами, фрегатом и судном обеспечения. Подобные военные учения проводят с 2015 года. В прошлом году их реализация проходила в акватории Черного моря.