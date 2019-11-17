Военные учения по борьбе с диверсантами-водолазами прошли в Крыму

Военнослужащие отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами провели плановые учения, во время которых тренировались бороться с подводными диверсантами. Они отработали учебно-боевые задачи с выполнением подводных спусков.

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Бойцам представили легенду: экипаж противодиверсионного катера многоцелевого назначения типа «Грачонок» с помощью поисково-спасательного комплекса «Кальмар» увидел под водой неизвестную группу водолазов.

В связи с этим военные надели специальное снаряжение и спустились под воду с борта катера.

Боевые пловцы «уничтожили» диверсантов при помощи подводного стрелкового оружия.