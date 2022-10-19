Военные учения мобилизованных танкистов начались на Сахалине | 360°

Армия 19 октября 2022, 09:42 Военные учения мобилизованных танкистов начались на Сахалине Телеканал «Звезда»: учения мобилизованных танкистов начались на Сахалине Минобороны РФ

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На Сахалине на полигоне Успеновский начались учения мобилизованных военных запаса, ранее проходивших службу в танковых войсках. Об этом сообщил телеканал «Звезда» у себя в Telegram.

Стрельбы на различных дистанциях проходят штатными снарядами из танков Т-80БВ. Огонь ведут по мишеням, имитирующим танки, артиллерийские орудия, расчеты противотанковых гранатометов и другие огневые средства условного противника.

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Перед этим экипажи выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка в боевое положение, разведке и обнаружению целей, смене огневых позиций.

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Сентябрьские учения «Восток-2022» напугали американских журналистов. Так, бывший эксперт Пентагона по закупкам и обозреватель журнала The National Interest Крис Осборн написал, что военное сотрудничество Российской Федерации и Китая представляет угрозу для Соединенных Штатов. Он предположил, что Россия и КНР таким образом готовятся к войне с США.