Армия 03 мая 2023, 09:24 Военные самолеты России и Белоруссии начнут патрулировать воздушное пространство республики ТАСС: ВС Белоруссии и России проведут патрулирование воздушного пространства республики Официальный сайт министерства обороны Республики Беларусь

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Белоруссия начала новый этап комплексной проверки боевой готовности воинских частей и подразделений. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

«Экипажи ВВС и войск ПВО во взаимодействии с экипажами ВКС РФ будут осуществлять выполнение задач по патрулированию воздушного пространства Белоруссии», — передали в ведомстве.

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Финальная фаза бригадного тактического учения войск началась в республике 1 мая. На следующий день, 2 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание, касающееся охраны границ. Глава государства сообщил об участившихся случаях проникновения в Белоруссию диверсантов.

Ранее президент проводил встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу в Минске, они обсудили вопросы безопасности. Белорусский лидер попросил гарантии защиты территории со стороны России в случае внешней агрессии.