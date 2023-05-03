03 мая 2023, 09:24
Военные самолеты России и Белоруссии начнут патрулировать воздушное пространство республики
ТАСС: ВС Белоруссии и России проведут патрулирование воздушного пространства республики
Белоруссия начала новый этап комплексной проверки боевой готовности воинских частей и подразделений. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.
«Экипажи ВВС и войск ПВО во взаимодействии с экипажами ВКС РФ будут осуществлять выполнение задач по патрулированию воздушного пространства Белоруссии», — передали в ведомстве.
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Финальная фаза бригадного тактического учения войск началась в республике 1 мая. На следующий день, 2 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание, касающееся охраны границ. Глава государства сообщил об участившихся случаях проникновения в Белоруссию диверсантов.
Ранее президент проводил встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу в Минске, они обсудили вопросы безопасности. Белорусский лидер попросил гарантии защиты территории со стороны России в случае внешней агрессии.
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