Военные России провели учения в Таджикистане

Учения российских военных с использованием вертолетов прошли в горах Таджикистана. Военнослужащие отработали нанесение условных ударов по позициям противника. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

«Экипажи десантно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ5-1 и боевых вертолетов Ми-24 авиационной группы 201-й российской военной базы отработали элементы пилотирования в горах Таджикистана», — сказано в сообщении.

Летчики в полетах над горными ущельями выполнили элементы пилотирования. Таким образом они отточили навыки мастерства при посадке и взлете с необорудованных площадок приземления.

Пресс-служба добавила, что экипажи отработали вертолетные засады с применением условных пусков неуправляемых ракет по наземным и воздушным целям условного противника в районе полигона Ляур. Также военные тренировались уходить из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов. Полеты проходили и днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.

Об окончании совместных учений России, Таджикистана и Узбекистана на полигоне Харб-Майдон в 20 километрах от границы с Афганистаном стало известно 10 августа.