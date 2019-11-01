Военные России и Турции начали совместное патрулирование в Сирии

Первое совместное патрулирование сотрудников российской военной полиции с турецкими коллегами началось на севере Сирии. Об этом сообщило на своей странице в Twitter Министерство обороны Турции.

«В рамках соглашения, достигнутого с Российской Федерацией в Сочи 22 октября 2019 года, началось первое совместное патрулирование с участием турецких и российских военных с наземными подразделениями и беспилотниками в районе Дербеси, к востоку от Евфрата», — говорится в сообщении.

Военная полиция России вышла на маршрут совместного патрулирования с Турцией Подробнее

РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что на патрулирование вышла колонна из пяти российских и четырех турецких машин. Они проедут 110 километров.

В Министерстве обороны России отметили, что в состав патруля вошли российские бронированные автомобили «Тигр», «Тайфун» и бронемашины Kirpi турецкой пограничной службы. За безопасность колонны отвечает бронетранспортер БТР-82.

Ранее стало известно, что маршрут колонны пролегает вдоль сирийско-турецкой границы. Уходить вглубь на 10 километров военные не планировали. Известно, что при составлении маршрута военные не будут заезжать в город Кобани. Его объедут по проселочным дорогам.