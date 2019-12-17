Военные России и Сирии начали учения в Средиземном море. Видео

Военно-морской флот России и ВМС Сирии начали совместные учения в Средиземном море. Целью учений назвали отработку различных тактических эпизодов.

Как рассказал РИА «Новости» руководитель учений, контр-адмирал Александр Юлдашев, учения проводятся на едином оперативном фоне. В них задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы «Хмеймим», ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.

На берегу подразделения охраны и обороны отработают вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, а также отработают вопросы локализации и ликвидации последствий применения оружия по объектам в порту Тартус Александр Юлдашев.

Военным силам, в частности, предстоит отработать совместные артиллерийские стрельбы и маневрирование.

Учения проводятся в восточной части Средиземного моря. В российском военно-морском пункте базирования в порту Тартус объяснили, что этот район выбран неслучайно, ведь корабли ВМФ у берегов Сирии вносят огромный вклад в борьбу с международным терроризмом. Кроме того, база «Тартус» является основным путем снабжения группировки войск в Сирии.

Учения направлены на повышение взаимодействия между военными силами России и Сирии, которые борются с незаконными вооруженными формированиями.