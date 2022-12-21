Армия 21 декабря 2022, 09:16 Военные России и Белоруссии отработали ведение боя в городских условиях в рамках учений Минобороны Белоруссии сообщило о совместных учениях с военнослужащими РФ Пресс-служба Минобороны

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Российские и белорусские военные региональной группировки войск в рамках боевого слаживания тренируют проведение боя в городе. Совместные учения проводятся на одном из полигонов республики, сообщили в Министерстве обороны Белоруссии.

«В тренировочном комплексе проходят тренировки по имитации боестолкновения в городских условиях, включая зачистку внутренних помещений зданий», — уточнили в ведомстве.

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В лесной зоне военные совершенствуют навыки управления военной техникой. Экипажи танков занимают огневые позиции и фокусируются на целях для их дальнейшего уничтожения.

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В Минобороны России отметили важность слаженности в работе расчетов: бойцы должны понимать друг друга с полуслова.

«Военнослужащие работают по-боевому сплоченно. В буквальном смысле чувствуя плечо товарища», — отметили в российском военном ведомстве.

Ранее Белый дом не увидел признаков участия Белоруссии в спецоперации на Украине.