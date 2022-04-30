Военные России доставили свыше 60 тонн гуманитарной помощи жителям города Изюма

Российские военнослужащие доставили свыше 60 тонн гуманитарной помощи жителям города Изюма Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Российские военные доставили в город строительные материалы для восстановления Вознесенского собора, жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, которые пострадали в результате артиллерийских обстрелов ВСУ. Кроме того, в гуманитарный груз вошли также продовольствие, предметы первой необходимости и канцелярские принадлежности.

В Изюме стартовали работы по приведению в порядок жизненно важных объектов. Восстанавливается энерго- и водоснабжения.

Военным ВС РФ активно помогают волонтеры из числа местных жителей. Она также принимают и распределяют гуманитарную помощь между особо нуждающимися жителями, отметили в российском Минобороны. В первую очередь, как добавили в ведомстве, необходимой помощью обеспечиваются семьи с детьми.

В общей сложности начиная со 2 марта российские военные привезли на Украину 16 489 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. За это время было проведено 933 гуманитарные акции.