Военные России доставили свыше 60 тонн гуманитарной помощи жителям города Изюма
Минобороны РФ: в городе Изюм стартовали работы по восстановлению жизненно важных объектов
Российские военнослужащие доставили свыше 60 тонн гуманитарной помощи жителям города Изюма Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Российские военные доставили в город строительные материалы для восстановления Вознесенского собора, жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, которые пострадали в результате артиллерийских обстрелов ВСУ. Кроме того, в гуманитарный груз вошли также продовольствие, предметы первой необходимости и канцелярские принадлежности.
В Изюме стартовали работы по приведению в порядок жизненно важных объектов. Восстанавливается энерго- и водоснабжения.
Военным ВС РФ активно помогают волонтеры из числа местных жителей. Она также принимают и распределяют гуманитарную помощь между особо нуждающимися жителями, отметили в российском Минобороны. В первую очередь, как добавили в ведомстве, необходимой помощью обеспечиваются семьи с детьми.
В общей сложности начиная со 2 марта российские военные привезли на Украину 16 489 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. За это время было проведено 933 гуманитарные акции.