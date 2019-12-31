Военные России будут заряжать оборудование солнечными батареями

Первая партия портативных источников электроэнергии поступила в распоряжение российских инженерных войск. Теперь военные смогут заряжать оборудование при помощи солнечных батарей.

О новых устройствах, принятых на снабжение, рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

«Система представляет собой мобильное компактное солнечное зарядное устройство с фотоэлектросистемой в виде раскладной солнечной батареи», — уточнили в ведомстве.

Источники электроэнергии уже поступили на центральные инженерные базы хранения и отправлены в военные части. В пользовании военных будут устройства трех типов мощности — в 30, 50 и 100 Ватт.

В Минобороны добавили, что конструкция батарей содержит фотоэлектрические преобразователи российского производства. Их создали по современной технологии, добившись коэффициента полезного действия свыше 20%.

Источники, обратили внимание в министерстве, предназначены для выполнения задач при отсутствии централизованного энергоснабжения.

В декабре на боевое дежурство впервые заступил ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард». Президент России Владимир Путин неоднократно называл его оружием будущего. Об уникальности этого вида вооружения рассказали эксперты.