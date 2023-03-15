Армия 15 марта 2023, 08:45 Военные проверили, смогут ли дешевые гоночные дроны уничтожать дорогую технику ВСУ РИА «Новости»: испытания дешевых гоночных дронов-камикадзе доказали их эффективность в бою РИА «Новости»

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Российские военные провели испытания гоночных дронов-камикадзе за 14 тысяч рублей и убедились, что их можно использовать в боевых целях. Аппараты сумели доставить кумулятивные заряды к цели, рассказали РИА «Новости» в одном из подразделений из зоны проведения спецоперации.

Военную технику Вооруженных сил Украины решили пробовать уничтожать не дорогими беспилотниками, а относительно дешевыми гоночными дронами-камикадзе за 14 тысяч рублей. Ситуацию боя смоделировали на полигоне. Аппарат с кумулятивным зарядом отправили к предполагаемой цели, и он справился с задачей — быстро доставил взрывчатку.

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Обе стороны конфликта стали чаще использовать простые дроны в зоне проведения спецоперации, рассказали военнослужащие. Их преимущество не только в экономии, но и в удобном управлении, а также в возможности выбрать нужный угол атаки.

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Разработчики также начали испытания конвертоплана «Vезделет». Этот беспилотник на автопилоте, с изменяемой геометрией крыла и способностью вертикально приземляться объединил в себе достоинства самолета и вертолета.