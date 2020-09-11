Военные провели учения на танках Т-34 в Подмосковье

Российские военнослужащие приняли участие в военных учениях на танках Т-34 на полигоне Алабино в Подмосковье. Боевые стрельбы провели для солдат Западного военного округа (ЗВО).

«В Московской области в канун празднования Дня танкиста военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы из танков Т-34, признанных лучшими танками Великой Отечественной войны», — сообщили в пресс-службе ЗВО.

Танкисты прошли полосу препятствий, стреляли по мишеням, которые имитировали технику противников, а также выполняли на боевых машинах скоростные маневры, например сложные повороты.

Попробовать управлять Т-34 разрешили лишь лучшим танкистам. Представители ЗВО отметили, что так солдаты смогли ощутить «преемственность от фронтовиков Великой Отечественной войны».

2020 год стал юбилейным для отечественного танкостроения. Отрасли исполняется 100 лет. Праздник отметят 12 сентября. Военные ЗВО в этот день реконструируют сражения «Битва под Прохоровкой» и примут участие в «танковом балете». Боевые машины будут выполнять сложные маневренные фигуры на расстоянии пяти метров друг от друга. Это и называют «танковым балетом».