Военные прочли «Клятву сыновей» ветеранам ВОВ

Военные Центрального округа прочитали стихотворение «Клятва сыновей». Так они решили ответить на чтение «Вы о нас, сыновья, забывать не должны» ветеранами.

«Военнослужащие Центрального военного округа стихотворением „Клятва сыновей“ ответили на записанное ранее видео с чтением стихотворения „Вы о нас, сыновья, забывать не должны“ участниками Великой Отечественной войны», — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Стихотворение к 75-й годовщине Победы прочли солдаты, сержанты и офицеры из воинских частей, дислоцированных в разных регионах Урала, Поволжья и Сибири. В записи видео также приняли участие военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане.

В пресс-службе отметили, что подготовили видео в ответ на стихотворение «Вы о нас, сыновья, забывать не должны», прочитанное фронтовиками в Самарской области.

Кроме видеоответа в Минобороны еще и решили провести конкурс. Военные и курсанты читают стихотворение возле памятников, посвященных героям войны. Тот, кто первым угадает все памятники и города на видео, получит приз. Ответы можно оставлять в комментарии на YouTube.