Военные полицейские России заняли господствующую высоту на границе Турции и Сирии

Сирийский город Айн эль-Араб на турецкой границе теперь патрулируют россияне. Подразделения военной полиции РФ впервые оказались так далеко за Евфратом.

О выполнении достигнутых договоренностей между Москвой и Анкарой рассказал представитель командования группировки войск РФ в Сирии Игорь Серицкий, который присутствовал на патрулировании. Его процитировал «Интерфакс».

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«С полудня 23 октября подразделения военной полиции РФ приступили к патрулированию вдоль сирийско-турецкой границы. В зоне патрулирования находится в том числе город Айн эль-Араб. Так далеко за Евфратом наши военные полицейские еще не были», — заметил Серицкий.

По его словам, российская база расположилась на пограничной заставе. Она находится недалеко от Айн эль-Араба. От турецкой территории ее отделяют всего два километра. Граница и окрестности города с территории базы хорошо просматриваются.

Военный объект, заметил Игорь Серицкий, занял господствующую высоту. База оборудована вышкой связи. Скоро начнется контроль вывода курдских отрядов самообороны и их вооружения, за которым будут наблюдать российские военные полицейские и сирийские пограничники.

Колонну российских бронеавтомобилей «Тигр» встретил министр гражданской обороны в правительстве Сирийских демократических сил Осман Шейх Хасен. Он подчеркнул, что Дамаск готов оказать содействие по всем возникающим вопросам.

Айн эль-Араб, расположенный на востоке провинции Алеппо, перешел под контроль сирийского правительства несколько дней назад. С января 2015-го его контролировала коалиция СДС.