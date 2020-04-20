Военные покинут Алабино из-за переноса парада Победы

Военнослужащие, которые должны участвовать в параде Победы на Красной площади, возвращаются в места постоянной дислокации из подмосковного Алабина. Там проходили репетиции. Мероприятие отложили из-за пандемии коронавируса.

Об этом решении сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

"По прибытии военнослужащих в места постоянной дислокации все военнослужащие, принимавшие участие в тренировках, будут помещены на двухнедельный карантин», — отметили там.

Ветераны обратились к президенту России Владимиру Путину в середине апреля с просьбой перенести парад Победы из-за сложной эпидемиологической обстановки, вызванной коронавирусом. Путин поддержал их предложение и заявил о том, что главное торжественное мероприятие в честь 75-летия Победы проведут позже. По этой же причине акция «Бессмертный полк» 9 мая не состоится.

Пока новая дата проведения парада неизвестна. В организации ветеранов праздник предложили провести 24 июня. Именно в этот день торжественный марш войск прошел в 1945 году. Второй вариант — 3 сентября.

Число заразившихся коронавирусом в России пока растет. За последние сутки зарегистрировано 4268 новых случаев в 76 регионах. За все время в стране COVID-19 подтвердился у 47 121 человека.