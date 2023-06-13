Армия 13 июня 2023, 11:48 Военные показали брошенные ВСУ танк Leopard и БМП Breadley Минобороны России показало захваченные на Запорожском фронте танк Leopard и БМП Breadley

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Солдаты Вооруженных сил Украины бросили на Запорожском направлении иностранную технику. Бойцы группировки войск «Восток» показали в Telegram-канале Минобороны России трофеи — немецкий танк Leopard и американскую бронемашину пехоты Breadley.

Российские военные сняли на видео оставленную противником на поле боя технику. Солдаты ВСУ так спешили, что бросили машины заведенными. Бойцы обнаружили как минимум одну БМП Breadley, в ней — реактивную противотанковую гранату РПГ-22, а неподалеку танк Leopard.

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«А вот он, фрицевский нахваленный Leopard <…>. Две техники работает. <…> Не так и страшна эта техника», — сказал автор ролика.

Украинские войска за несколько дней потеряли около 15% от 109 переданных им БМП Breadley, сообщил телеканал CNN. Некоторые бронемашины уничтожили термобарическими снарядами. Замглавы МИД Украины Андрей Мельник пожаловался на нехватку танков Leopard и попросил Германию поставить еще.