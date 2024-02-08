Армия 08 февраля 2024, 08:57 Военные подсчитали соотношение снарядов России и Украины в зоне СВО WSJ: на один снаряд ВСУ в зоне спецоперации выпускали 10 российских РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины перешли на жесткую экономию боеприпасов. На 10 российских снарядов выпускали только один украинский, сообщила газета The Wall Street Journal.

США сократили военную помощь Украине, артиллерия столкнулась с дефицитом снарядов. Из опасений, что поставки урежут еще сильнее, командование ввело нормирование боеприпасов. Представитель Службы безопасности Украины заявил, что теперь на каждый украинский снаряд приходится по 10 российских.

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Ради экономии войска сосредоточились на атаках беспилотниками, а не артиллерийских обстрелах. Издание заявило, что российские войска продвинулись вперед. Например, в один из январских дней ВСУ потеряли два рва в районе Купянска.

Снарядный дефицит подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что европейский военно-промышленный комплекс уступил российскому в части воспроизводства боеприпасов.