16 апреля 2023, 16:30
Военные пекари в зоне СВО приготовили праздничные куличи
Минобороны показало на видео изготовление куличей военными пекарями к Пасхе
К Пасхе военные пекари испекли куличи для бойцов, выполняющих задачи в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Подовое тесто для пасхальных куличей готовили только из натуральных продуктов: муки, сахара, сливочного масла и молока. Их выпекали для солдат как в традиционных формах, так и в виде стандартной буханки хлеба.
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Куличи приготовили на новом передвижном хлебозаводе, который недавно получила группировка Центрального военного округа. Он позволяет выпекать более трех тысяч килограммов хлебобулочных изделий в сутки.
Иерей Роман Чебоненко провел чин освящения пасхальной выпечки.
«Далее пасхальные куличи доставили на передовые позиции для российских военнослужащих», — заключили в ведомстве.
Ранее Минобороны показало кадры работы передвижных хлебозаводов в полевых условиях в зоне СВО.
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