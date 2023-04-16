Армия 16 апреля 2023, 16:30 Военные пекари в зоне СВО приготовили праздничные куличи Минобороны показало на видео изготовление куличей военными пекарями к Пасхе

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К Пасхе военные пекари испекли куличи для бойцов, выполняющих задачи в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Подовое тесто для пасхальных куличей готовили только из натуральных продуктов: муки, сахара, сливочного масла и молока. Их выпекали для солдат как в традиционных формах, так и в виде стандартной буханки хлеба.

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Куличи приготовили на новом передвижном хлебозаводе, который недавно получила группировка Центрального военного округа. Он позволяет выпекать более трех тысяч килограммов хлебобулочных изделий в сутки.

Иерей Роман Чебоненко провел чин освящения пасхальной выпечки.

«Далее пасхальные куличи доставили на передовые позиции для российских военнослужащих», — заключили в ведомстве.

Ранее Минобороны показало кадры работы передвижных хлебозаводов в полевых условиях в зоне СВО.