Армия 24 августа 2023, 11:00 Военные ОДКБ отработают в Белоруссии урегулирование кризисной ситуации в Восточной Европе Минобороны Белоруссии объявило о проведении учений «Боевое братство-2023» с ОДКБ Министерство обороны Республики Беларусь

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В начале сентября в Белоруссии пройдут оперативно-стратегические учения «Боевое братство-2023» с участием военных из Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщило Минобороны республики.

Маневры проведут с 1 по 6 сентября на территории Брестской, Минской и Гродненской областей в центре и на юго-западе Белоруссии. Первые участники приедут в республики 25 августа.

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«В общем замысле учения „Боевое братство-2023“ спланированы совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ», — сообщили в министерстве.

Участники операции «Взаимодействие-2023» отработают урегулирование кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности ОДКБ. К учениям «Поиск-2023» присоединится разведка союзников, «Эшелон-2023» — силы материально-технического обеспечения. Подразделения химической, радиационной, биологической защиты и медслужбы ОДКБ впервые съедутся на маневры в Белоруссию. Для них устроят учение «Барьер-2023».

Армия США проведет авиационные учения на западе Литвы. В маневрах задействуют KC-135 Stratotanker, F-16 Fighting Falcon и F-35A Lightning II.