Военные начали разворачивать ковидный госпиталь в Хакасии

В Хакасии военные медики начали разворачивать временный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Личный состав и медицинское оборудование в Абакан доставили двумя самолетами Ил-76В военно-транспортной авиации, которые вылетели с челябинского аэродрома Шагол. Военные приступили к развертыванию приемного отделения на базе реабилитационного центра имени Лебедя в Черногорске, сообщило со ссылкой на Минобороны РИА «Новости».

Мобильный военный госпиталь рассчитан на 100 коек для лечения заболевших ковидом. Решение о переброске мобильного госпиталя из Челябинской области принял министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ранее к нему обратился глава Хакасии Валентин Коновалов.

В Абакан по указанию Шойгу также будут переброшены объемы медицинского кислорода для обеспечения больниц.

Мобильный госпиталь оснащен современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, анализаторами крови, рентгенографическими аппаратами и другой специальной техникой.

В июне в Хакасии ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий работников.