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    02 марта 2021, 06:32

    Военные медучреждения перевели на плановый режим работы

    Екатерина Шамина

    Военные медицинские учреждения Минобороны России переведены на плановой режим работы. За последнее время снизилось количество пациентов, зараженных коронавирусом.

    Военные медучреждения перевели на плановый режим работы

    Загрузка специализированных медцентров заболевшими COVID-19, в которых стационарное лечение получают не только военнослужащие, но и гражданское население, снизилась до 40%. По данным ведомства, в стационарах сейчас находятся 420 военнослужащих. Количество выздоравливающих пациентов превышает количество инфицированных.

    «Решением Оперативного штаба Минобороны России по борьбе с новой коронавирусной инфекцией все военно-медицинские учреждения Минобороны России переведены на плановый режим работы. Персонал медицинских организаций Вооруженных сил РФ на добровольной основе прошел иммунопрофилактику (вакцинацию), либо имеет высокий титр антител», — сообщили ТАСС в ведомстве.

    Более 286 тысяч российских военных получили прививку первым компонентом, из них 14 тысяч человек, кто будет участвовать в Параде Победы в мае. Второй компонент вакцины получили около пяти тысяч военнослужащих, участвующих в мероприятиях, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Добровольная вакцинация военнослужащих продолжается.