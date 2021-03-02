Военные медучреждения перевели на плановый режим работы

Военные медицинские учреждения Минобороны России переведены на плановой режим работы. За последнее время снизилось количество пациентов, зараженных коронавирусом.

Загрузка специализированных медцентров заболевшими COVID-19, в которых стационарное лечение получают не только военнослужащие, но и гражданское население, снизилась до 40%. По данным ведомства, в стационарах сейчас находятся 420 военнослужащих. Количество выздоравливающих пациентов превышает количество инфицированных.

«Решением Оперативного штаба Минобороны России по борьбе с новой коронавирусной инфекцией все военно-медицинские учреждения Минобороны России переведены на плановый режим работы. Персонал медицинских организаций Вооруженных сил РФ на добровольной основе прошел иммунопрофилактику (вакцинацию), либо имеет высокий титр антител», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Более 286 тысяч российских военных получили прививку первым компонентом, из них 14 тысяч человек, кто будет участвовать в Параде Победы в мае. Второй компонент вакцины получили около пяти тысяч военнослужащих, участвующих в мероприятиях, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Добровольная вакцинация военнослужащих продолжается.